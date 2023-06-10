«У «Интера» нет шансов, только если сверхъестественные силы вмешаются. «Сити» – мутанты». Хачатурян о финале ЛЧ

Теги Интер Манчестер Сити премьер-лига Англия серия А Италия Лига чемпионов УЕФА Winline Медиалига БроукБойз Медиафутбол

Артем Хачатурян сделал прогноз на матч «Манчестер Сити» – «Интер» в финале Лиги чемпионов.

«Индивидуальных предпочтений нет. Буду болеть за более смелую и атакующую команду.

У «Интера» нет шансов. Игроки «Сити» – мутанты, полученные в результате длительной селекции, которым в ходе эволюции удалось натренировать даже мозги. Единственный шанс «Интера» в этой игре – вмешательство сверхъестественных сил.

Самая опасная, организованная, мощная, лучше всех готовая для систематических побед и продолжительной доминации – да. Но «лучшая» это все-таки из области ощущений, а не логики. В этом смысле нет, «Сити» не лучшая для меня команда, глубокой эмоциональной связи с ней у меня не возникает», – рассказал советник «БроукБойз» по трансферам.

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11 комментариев

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!!!Bata!!!
Интер забьет первым, Гвардиола начнет нервничать а Интер забьет второй, счет будет 0-2
+14
-1
+13
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Leo Bonnart
Ответ !!!Bata!!!
Интер забьет первым, Гвардиола начнет нервничать а Интер забьет второй, счет будет 0-2
Верю, что именно так и будет!
+8
0
+8
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Mohnatiy
Хачатурян не болеет за Мхитаряна?
+5
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+5
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Leo Bonnart
Кто этот Хачатурян? И почему его мнение кому-то интересно?
+3
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"Iron"
Ощущение, что Сити не с Интером, а Родиной будет играть.
+3
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Amalfitano
Ху из мистер Хачатурян и почему его мнение печатают тут?
+2
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Сергей Никитин
Шанс всегда есть у любой команды в одном отдельном матче. Главное чтобы им суметь воспользоваться как пример предыдущий финал ЛЧ МС-Челси тогда на Челси так же ни кто не ставил.
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doomjitsu
Ответ !!!Bata!!!
Интер забьет первым, Гвардиола начнет нервничать а Интер забьет второй, счет будет 0-2
такие глупости. в этом Сити Гвардиола может нервничать сколько угодно. в это время его игроки беспощадно атакуют соперника, пока мяч наконец не залетит в ворота. единственная интрига - это на какой минуте Интер пропустит
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NIK7478
Ответ "Iron"
Ощущение, что Сити не с Интером, а Родиной будет играть.
Забыл, что МС сделал с Реалом, и с Арсеналом?!
0
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