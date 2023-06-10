«У «Интера» нет шансов, только если сверхъестественные силы вмешаются. «Сити» – мутанты». Хачатурян о финале ЛЧ

Артем Хачатурян сделал прогноз на матч «Манчестер Сити» – «Интер» в финале Лиги чемпионов.

«Индивидуальных предпочтений нет. Буду болеть за более смелую и атакующую команду.

У «Интера» нет шансов. Игроки «Сити» – мутанты, полученные в результате длительной селекции, которым в ходе эволюции удалось натренировать даже мозги. Единственный шанс «Интера» в этой игре – вмешательство сверхъестественных сил.

Самая опасная, организованная, мощная, лучше всех готовая для систематических побед и продолжительной доминации – да. Но «лучшая» это все-таки из области ощущений, а не логики. В этом смысле нет, «Сити» не лучшая для меня команда, глубокой эмоциональной связи с ней у меня не возникает», – рассказал советник «БроукБойз» по трансферам.

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