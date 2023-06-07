Гаджиев: Альба, Норик, Мура, Деобальд, Безлихотнов, Скобликов и Ледовский покидают Fight Nights

Теги Павел Деобальд Евгений Скобликов Никита Безлихотнов Камил Гаджиев «Мура» Святослав Мурадов Winline Медиалига Fight Nights Норик Авдалян Альберт Зайцев Медиафутбол

Fight Nights покинут сразу 7 футболистов.

Состав покинут Джессика Альба, Норик Авдалян, Мура, Павел Деобальд, Никита Безлихотнов, Евгений Скобликов и Артем Ледовский.

«Думаю, что многие из них могли бы пригодиться командам на МКС, в том числе поэтому мы приняли решение расставаться сейчас. К слову, я каждого из них готов видеть в будущем в составе Fight Nights, но надо понимать какие планы у ребят.

С Ромой Павлюченко продолжаем двигаться дальше», – рассказал президент Fight Nights в интервью корреспонденту Sports.ru Степану Кашинцеву.

Fight Nights два сезона подряд не пробились в плей-офф Winline Медиалиги.

Материалы по теме

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Виталий Желтоусов
в этой недолиге постоянно кто-то кого-то покидает.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
VyacheslavLoveDi
Джессика Альба??
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий