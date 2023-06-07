Гаджиев: Альба, Норик, Мура, Деобальд, Безлихотнов, Скобликов и Ледовский покидают Fight Nights

Fight Nights покинут сразу 7 футболистов.

Состав покинут Джессика Альба, Норик Авдалян, Мура, Павел Деобальд, Никита Безлихотнов, Евгений Скобликов и Артем Ледовский.

«Думаю, что многие из них могли бы пригодиться командам на МКС, в том числе поэтому мы приняли решение расставаться сейчас. К слову, я каждого из них готов видеть в будущем в составе Fight Nights, но надо понимать какие планы у ребят.

С Ромой Павлюченко продолжаем двигаться дальше», – рассказал президент Fight Nights в интервью корреспонденту Sports.ru Степану Кашинцеву.

Fight Nights два сезона подряд не пробились в плей-офф Winline Медиалиги.