Гаджиев о неучастии Fight Nights на BetBoom МКС-2023: «Хотелось сосредоточиться на Медиалиге. Отматывая назад – стоило над этим задуматься»

Теги Камил Гаджиев Амкал Герман Эль Класико Московский Кубок Селебрити Winline Медиалига Fight Nights Дмитрий Шишков Медиафутбол

Камил Гаджиев объяснил, почему Fight Nights не будет на BetBoom МКС-2023.

«У Димы Шишкова был разговор с Германом, но он состоялся слишком поздно. Я даже не думал в эту сторону – хотелось сосредоточиться на МФЛ, учитывая, что турниры будут проходить в одни сроки.

Отматывая назад – стоило над этим задуматься. Но там все уже было укомплектовано, цепляться за это не было смысла. С удовольствием приду посмотреть, поболею за кого-нибудь. Возможно, кто-то у нас уйдет в аренду на время МКС.

Надо подумать над следующим МКС. Возможно, если бы мы вышли в плей-офф, вопрос о неучастии на МКС даже бы не стоял. Сейчас он, конечно, всплывает», – рассказал президент Fight Nights в интервью корреспонденту Sports.ru Степану Кашинцеву.

Fight Nights заняли последнее место в группе С Winline МФЛ-3 и вылетели из турнира.

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