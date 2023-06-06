Гаджиев о неучастии Fight Nights на BetBoom МКС-2023: «Хотелось сосредоточиться на Медиалиге. Отматывая назад – стоило над этим задуматься»

Камил Гаджиев объяснил, почему Fight Nights не будет на BetBoom МКС-2023.

«У Димы Шишкова был разговор с Германом, но он состоялся слишком поздно. Я даже не думал в эту сторону – хотелось сосредоточиться на МФЛ, учитывая, что турниры будут проходить в одни сроки.

Отматывая назад – стоило над этим задуматься. Но там все уже было укомплектовано, цепляться за это не было смысла. С удовольствием приду посмотреть, поболею за кого-нибудь. Возможно, кто-то у нас уйдет в аренду на время МКС.

Надо подумать над следующим МКС. Возможно, если бы мы вышли в плей-офф, вопрос о неучастии на МКС даже бы не стоял. Сейчас он, конечно, всплывает», – рассказал президент Fight Nights в интервью корреспонденту Sports.ru Степану Кашинцеву.

Fight Nights заняли последнее место в группе С Winline МФЛ-3 и вылетели из турнира.