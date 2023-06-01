Герман Эль Класико о неучастии GOATS на МКС-2023: «У них большое количество возрастных игроков, которые второй тайм могут не выдержать, а тут 2 турнира сразу»

Теги Амкал Герман Эль Класико Московский Кубок Селебрити Winline Медиалига GOATS «Goody» Дмитрий Гусаков Медиафутбол

Герман Эль Класико объяснил, почему GOATS отказались от участия в BetBoom МКС-2023.

«Долго вели переговоры, Гуди сам изъявлял большое желание поучаствовать. Тренерский штаб GOATS решил сконцентрироваться на одном турнире, потому что у них большое количество возрастных игроков, которые второй тайм могут не выдержать, а тут 2 турнира сразу.

Мы уважаем их выбор и ждем в следующем году», – сказал президент «Амкала» в беседе с корреспондентом Sports.ru Кристиной Бакулиной.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий