Герман Эль Класико о неучастии GOATS на МКС-2023: «У них большое количество возрастных игроков, которые второй тайм могут не выдержать, а тут 2 турнира сразу»

Герман Эль Класико объяснил, почему GOATS отказались от участия в BetBoom МКС-2023.

«Долго вели переговоры, Гуди сам изъявлял большое желание поучаствовать. Тренерский штаб GOATS решил сконцентрироваться на одном турнире, потому что у них большое количество возрастных игроков, которые второй тайм могут не выдержать, а тут 2 турнира сразу.

Мы уважаем их выбор и ждем в следующем году», – сказал президент «Амкала» в беседе с корреспондентом Sports.ru Кристиной Бакулиной.