«Хотим соответствовать и футбольно, и медийно». Сослан Гатагов об участии FC Bus на МКС-2023

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Сослан Гатагов рассказал о целях FC Bus на BetBoom Московский Кубок Селебрити 2023.

«Мы вели переговоры с Германом, были одним из кандидатов. Наверное, хорошо себя проявили на отрезке МФЛ, поэтому нас выбрали. У нас остался последний тур с «10», плавно перетекаем на новый турнир.

Для ребят это будет новый кислород, новые эмоции. Посмотрим, насколько ребята реабилитируются после такого, скажем так, нормального результата. Думаю, мы улучшим футбольные результаты, но хотим соответствовать и медийно.

Трансферы? Может быть точечно, но в целом, состав укомплектован. Мы вывели из состава некоторых ребят, которые были у нас. Сейчас состав в оптимальной цифре тренируется, готовится к турниру. Скажу так, из тех, кто выступал в крайнем матче с GOATS, они будут и на МКС.

Фанки? Будем разговаривать с Фанки и с Германом. Мы с удовольствием ждем Степу у нас. Мы к нему очень привязались. Он приятный теплый человек и хороший футболист», – рассказал президент FC Bus в беседе с корреспондентом Sports.ru Кристиной Бакулиной.

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