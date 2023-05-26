Стронг и Сибскана встретились и обсудили оскорбления капитана «Амкала» в адрес игрока «Народной Команды»

Стронг и Сибскана обсудили оскорбления капитана «Амкала» в адрес игрока «Народной Команды».

Недавно Сибыч выложил ролик «Костоломы в медийном футболе». В видео капитан «Амкала» достаточно жестко раскритиковал футболиста « » Кирилла Феофилактова за фол в игре Winline Медиалиги с ФК «10».

«Пообщались вчера с Сибсканой. Парень вроде адекватный, но со своими тараканами в голове. Я так и не понял, каких принципов он придерживается. За базаром, как понимаю, следить не умеет, но отвечать готов 😄.

Будем надеяться, что разговор пойдет на пользу, и оскорбления в адрес людей на многочисленную аудиторию без повода прекратятся», – написал Стронг в телеграме.

Сибскана ответил на пост Стронга на своем канале.

«Воу, опять меня жизни пытаются научить взрослые дяди. Давеча подходил некий Стронг из команды «Народная» пояснять, как жить правильно. Мол, ругаться матом это плохо и вообще надо пересмотреть свое поведение.

Но я предпочел пересмотреть, как этот дядя после матча МФЛ орал в голосину, что ###### другую команду мужиков 🤣.

А еще «Народная» сделала своей фишкой якобы полное единение с фанатами. Типа они как семья, единое целое. И вот, может быть, тогда товарищу Стронгу сначала проблемы в семье решить? Ведь с их трибуны мы слышали такие оскорбления, как петух, гондоны и прочие. Может, сначала надо провести беседу с каждым членом семьи, дабы прекратились оскорбления на многочисленную аудиторию? А уже потом и советы раздавать?

Кстати, на чужие советы мне откровенно по ###, я не собираюсь менять риторику. Вот вам официальное заявление! Напомню, что здесь появляются только обоснованные оскорбления, и никто не может запретить нам называть ###### #######!» – написал Сибыч.