Герман ответил ФК «Матч ТВ»: «BetBoom не имеет отношения к регламенту и организации МКС»
Герман Эль Класико отреагировал на заявления ФК «Матч ТВ» по поводу их отсутствия на МКС.
Сегодня представитель команды телеканала Алексей Горин заявил, что решение о том, кто сыграет на турнире, принимает не Герман, а спонсор МКС BetBoom.
«Высказывания футболистов «Матч ТВ» о том, что BetBoom принимает решение по участию команд в медиафутбольном турнире МКС-2023, не соответствуют действительности.
Они не имеют отношения к согласованию регламентов и другим организационным моментам», – сказал основатель МКС.
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