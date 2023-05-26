Герман ответил ФК «Матч ТВ»: «BetBoom не имеет отношения к регламенту и организации МКС»

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Герман Эль Класико отреагировал на заявления ФК «Матч ТВ» по поводу их отсутствия на МКС.

Сегодня представитель команды телеканала Алексей Горин заявил, что решение о том, кто сыграет на турнире, принимает не Герман, а спонсор МКС BetBoom.

«Высказывания футболистов «Матч ТВ» о том, что BetBoom принимает решение по участию команд в медиафутбольном турнире МКС-2023, не соответствуют действительности.

Они не имеют отношения к согласованию регламентов и другим организационным моментам», – сказал основатель МКС.

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