Сычев и Зириков выиграли вратарские челленджи Медиаилиги. Одним из ведущих стал Спиряков

Winline Медиалига провела вторую серию челленджей в новом сезоне.

В новом выпуске Ромарою помогал Евгений Спиряков. Голкиперы команд соревновались в «Битве вратарей».

Победителем второго челленджа в группе A стал голкипер «Сахалинца» Владислав Трубицын. Он принес своей команде одно очко в таблице.

Последнее место занял Дыба из «Денег». Он прокрутил колесо, которое показало, что его команда недосчитается 20 тысяч рублей.

Победителем в группе B стал голкипер «Козлов» Николай Черкай.

В связи с травмой вратаря «Амкала» Жени Малофеева, матч за 3-е место не проводился, а наказания для команд было

отменено. Такое решение принял Ромарой.

Победителем «Битвы вратарей» в группе C стал голкипер «БроукБойз» Иван Зириков. Последнее место занял Вадим Карпов из Fight Nights, его команда недосчитается 10 тысяч рублей.

Победителем в группе D стал представитель 2Drots Дмитрий Сычев. Кстати, 2D забрали двух челленджа из двух.

Последнее место занял кипер FC Bus Куртуа. Прокрутив рулетку, он лишил команду 20 тысяч рублей из премии за медийную активность.