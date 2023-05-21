Fight Nights проиграл ФК «Матч ТВ» в заключительном матче 4-го тура Медиалиги

Fight Nights и ФК «Матч ТВ» сыграли в 4-м туре Winline Медиалиги.

С 4-го тура команды в Медиалиге встречаются с соперниками из других групп, которых определила жеребьевка.

21 мая, воскресенье

Fight Nights – ФК «Матч ТВ» – 1:4 (1:2)

Fight Nights (основной состав): Фильцов, Акоп, Семахин, Мура, Деобальд, Аба, Безлихотнов, Скобликов, Заика, Альба, Павлюченко.

ФК «Матч ТВ» (основной состав): Арби, Хатаженков, Четвергов, Сурков, Василенко, Клим, Дато, Долгушин, Анохин, Шеренков, Григорян.

Голы: 0:1 – Анохин, 1:1 – Акоп, 1:2 – Епихин, 1:3 – Григорян, 1:4 – Клим.

Матчи пройдет в Москве на стадионе «Москвич»

Расписание тура