«Родина Медиа» обыграла «Бей Беги» в Медиалиге

«Родина Медиа» и«Бей Беги» играют в 4-м туре Winline Медиалиги.

С 4-го тура команды в Медиалиге встречаются с соперниками из других групп, которых определила жеребьевка.

«Родина Медиа» шла третьей в группе D. У команды 4 очка.

«Бей Беги» – аутсайдер группы C. У команды 1 балл.

21 мая, воскресенье

«Родина Медиа» – «Бей Беги» – 3:1 (2:1)

«Родина Медиа» (основной состав): Швагирев, Оленченко, Пустовит, Вяткин, Поникаров, Гасан, Мусса, Алекс, Шленкин, Маляров, Текила.

«Бей Беги» (основной состав): Гусев, Гринчук, Ежов, Ещенко, Опоку, Артак, Данильянц, Поликарп, Криштиану, Масленый, Кузьмичев.

Голы: 1:0 – Вяткин, 1:1 – Поликарп, 2:1 – Дорофеев, 3:1 – Газданов.

Расписание тура