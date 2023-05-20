«Сахалинец» и GOATS сыграли 0:0 в WInline Медиалиге

«Сахалинец» – GOATS сыграли в 4-м туре Winline Медиалиги.

С 4-го тура команды в Медиалиге встречаются с соперниками из других групп, которых определила жеребьевка.

Перед матчем «Сахалинец» шел первым в группе A с 8-ю очками.

GOATS занимали первое место в группе B, у команды 10 очков.

20 мая, суббота

«Сахалинец» – GOATS – 0:0

«Сахалинец» (основной состав): Трубинцын, Марченко, Гранат, Янбаев, Гайнуллин, Rooney JR., Юрчиков, Слободчиков, Новиков, Васиченко, Рубцов.

GOATS (основной состав): Абаев, Шитов, Гапон, Денисов, Дьяков, Федичев, Стеклов, Соснин, Воронин, Лопес, Саркисов.

Удаление: Васиченко – «Сахалинец».

Примечание: время начала матча – московское.

Матч прошел на стадионе «Центральный» в Одинцове.

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