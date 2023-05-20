ФК «10» разгромил «Народную Команду» в Медиалиге – 6:1

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«Народная Команда» и ФК «10» играют в 4-м туре Winline Медиалиги.

С 4-го тура команды в Медиалиге встречаются с соперниками из других групп, которых определила жеребьевка.

«Народная Команда» шла 2-й в группе B с 7-ю очками.

ФК «10» перед матчем был на втором месте в группе A.

20 мая, суббота

«Народная Команда» – ФК «10» – 1:6 (1:2)

«Народная Команда» (основной состав): Пчельников, Мелеха, Карп, Феофилактов, Винниченко, Митрога, Киса, Орех, Мороз, Майк, Стронг.

ФК «10» (основной состав): Кырнац, Кос, Гусев, Скворцов, Грек, Гаракоев, Вульф, Белый, Цай, Голышев, Шакир.

Голы: 0:1 – Шакир, 0:2 – Голышев (с пенальти), 1:2 – Флэш, 1:3 – Мишин, 1:4 – Белый. 1:6 – Кос (бонусный)

Матч прохошел на стадионе «Центральный» в Одинцове.

Расписание тут

3 комментария

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Илья Ковалев
Ответ Геннадий Тимченко
а всем насрать🤷🤣
Ты аж коммент написал! И даже два эмодзи добавил) Надо было большими буквами написать, может?))))
+5
0
+5
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grom55
Составы - чисто погоняла в шайке.
+1
0
+1
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Геннадий Тимченко
а всем насрать🤷🤣
+1
-1
0
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