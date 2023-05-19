Слуцкий о доходах: «Сейчас они у меня выше. Я поставил себе задачу – понять, можно ли монетизировать мою медийность»

Леонид Слуцкий рассказал о своих доходах после ухода из «Рубина».

Тренер покинул казанский клуб в ноябре 2022 года и с тех пор остается без команды.

«Сильно ли изменился уровень дохода после того, как тренерская карьера была приостановлена? Сейчас у меня выше уровень дохода.

Я поставил себе развлекательную задачу: понять, можно ли монетизировать мою медийность. За рубежом это не является чем-то ужасным: рекламные контракты Юргена Клоппа превышают его контракты тренерские. У нас это в спорте, к сожалению, не развито.

Я первопроходец в этом плане, который пробует понять, работает это или нет. Это работает – и работает неплохо», – рассказал Слуцкий в шоу Паши Чепурина.