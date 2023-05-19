Слуцкий о доходах: «Сейчас они у меня выше. Я поставил себе задачу – понять, можно ли монетизировать мою медийность»

Теги Леонид Слуцкий премьер-лига Россия Первая лига деньги «Чепа» Павел Чепурин Медиафутбол

Леонид Слуцкий рассказал о своих доходах после ухода из «Рубина».

Тренер покинул казанский клуб в ноябре 2022 года и с тех пор остается без команды.

«Сильно ли изменился уровень дохода после того, как тренерская карьера была приостановлена? Сейчас у меня выше уровень дохода.

Я поставил себе развлекательную задачу: понять, можно ли монетизировать мою медийность. За рубежом это не является чем-то ужасным: рекламные контракты Юргена Клоппа превышают его контракты тренерские. У нас это в спорте, к сожалению, не развито.

Я первопроходец в этом плане, который пробует понять, работает это или нет. Это работает – и работает неплохо», – рассказал Слуцкий в шоу Паши Чепурина.

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41 комментарий

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rigobersong
Молодец Слуцкий, каким бы противоречивым тренером не был, человек замечательный:)
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Алексей Александрович
Слуцкий шоумен) столько времени строил из себя тренера и ведь прокатывала 😁
+79
-7
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Turoid
Ну, то есть, реально шоумен, а не тренер, чо спорить то
+30
-4
+26
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Pavol Demitra
Ответ rigobersong
Молодец Слуцкий, каким бы противоречивым тренером не был, человек замечательный:)
Слуцкий один из самых титулованных тренеров, но при этом никогда небыл действительно сильным тренером, ресрект ему за его шоу и интервью с тренирами. Многие бы на его месте уже бы просто гордились своими достижениями, а он строит стадион и делает отличный конте5т.
+21
-6
+15
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Леван Мкртчян
Ответ Turoid
Ну, то есть, реально шоумен, а не тренер, чо спорить то
"А можно быть и тем и тем",- Жозе Мауриньо
+12
-4
+8
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Aggrrist
Только вдумайтесь, человек через которого прошли Головин, Эдегор и Хвича, насколько разочаровался в футболе что теперь матерится на ютубе с Дзюбой и ходит на рынок снова с Дзюбой и Богданом Лисевским в туфлях с кобрами.
+9
-2
+7
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Pb-SE
Ответ a.k.a. DRAGON0928
Даже вымгпад что-то
Проигрпад тоже было много.
+6
0
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a.k.a. DRAGON0928
Ответ Алексей Александрович
Слуцкий шоумен) столько времени строил из себя тренера и ведь прокатывала 😁
Даже вымгпад что-то
+5
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Dinamus
Ответ rigobersong
Молодец Слуцкий, каким бы противоречивым тренером не был, человек замечательный:)
и как тренер добился многих результатов
+4
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Бродяга-симпатяга
Леня наконец то осознал что Мостовой был прав)
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Мельников Михаил
Молодец, Леня. Понял секрет успеха у современной молодежи.
Всего-то нужно известному человеку в эфире сказать #####, ######! И стадо желторотиков сделает кассу не хуже, чем в Медиалиге.
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mancity111
Ответ Бродяга-симпатяга
Леня наконец то осознал что Мостовой был прав)
Да и Бубнов верно говорил про Лёню
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qwaza
Седина в бороду, бес в ребро.
Хотелось бы сказать, что переключение из тренера в медиа-персону - это тоже некий прогресс, но нет - скорее деградация. Говорунов ртом в России хватает, а вот с тренерами беда, к сожалению.
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Михаил1970
Пусть тогда отдаст свою бумажку Мостовому.
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Роман Буянов
Кто ему сказал что у Клоппа рекламные контракты приносят больше?
Вряд ли это перебивает его 11.5 млн зп в клубе.
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Metalloid
Ответ Роман Буянов
Кто ему сказал что у Клоппа рекламные контракты приносят больше? Вряд ли это перебивает его 11.5 млн зп в клубе.
https://www.sports.ru/tribuna/blogs/golovin/3116793.html Ну не больше, но тоже неплохо, 7,5 лямов.
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Men77
С одной стороны правильно делает, все таки один раз живем. Тем более холостой, времени много. Да и не обижает он этим никого, живет в свое удовольствие.
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Ростов-на-Дону
Призрачно всё в этом мире бушующем,
Есть только миг, за него и держись...
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Мельников Михаил
Ответ Aggrrist
Только вдумайтесь, человек через которого прошли Головин, Эдегор и Хвича, насколько разочаровался в футболе что теперь матерится на ютубе с Дзюбой и ходит на рынок снова с Дзюбой и Богданом Лисевским в туфлях с кобрами.
Ещё бы он не разочаровался. У него семь сезонов все его начинания полностью провальны в итоге. Вот прямо начиная с провальной идеи КоСмоДзю на Евро 16.
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Кинг Конг Жив
Помню, когда он еще был тренером, его называли трусливым бегемотом. Может этот образ тоже ему как то монетизировать?
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Mitya26
Матерщинник он! Уши вянут, что он с Дзюбой там творит(
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An Kr
Так медийность на успехах это одно, а на провалах это уже другое.
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Леван Мкртчян
Ответ Turoid
Тут вопрос в том, что первично. Жозе - да, но таких в принципе много быть не может. Это я без негатива к Слуцкому, шоумены тоже нужны, причем почти в любой профессии)
Ну это да. Жозе-шоумен интересен публике ,потому что сам Жозе сильный и успешный тренер.
В отрыве от этого фактора, его перформансы вряд ли бы вызывали столько ажиотажа и обсуждения.
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SergScouser
Ответ Aggrrist
Только вдумайтесь, человек через которого прошли Головин, Эдегор и Хвича, насколько разочаровался в футболе что теперь матерится на ютубе с Дзюбой и ходит на рынок снова с Дзюбой и Богданом Лисевским в туфлях с кобрами.
После провала в Рубине у него не так уж и много шансов еще когда-нибудь поработать с игроками подобного таланта.
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Ковид 07.10.52
Народ хавает, пока его не забыл....правильно делает...уж лучше. чем в рпл нервы трепать с известным результатом...
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