Слуцкий о доходах: «Сейчас они у меня выше. Я поставил себе задачу – понять, можно ли монетизировать мою медийность»
Леонид Слуцкий рассказал о своих доходах после ухода из «Рубина».
Тренер покинул казанский клуб в ноябре 2022 года и с тех пор остается без команды.
«Сильно ли изменился уровень дохода после того, как тренерская карьера была приостановлена? Сейчас у меня выше уровень дохода.
Я поставил себе развлекательную задачу: понять, можно ли монетизировать мою медийность. За рубежом это не является чем-то ужасным: рекламные контракты Юргена Клоппа превышают его контракты тренерские. У нас это в спорте, к сожалению, не развито.
Я первопроходец в этом плане, который пробует понять, работает это или нет. Это работает – и работает неплохо», – рассказал Слуцкий в шоу Паши Чепурина.
Всего-то нужно известному человеку в эфире сказать #####, ######! И стадо желторотиков сделает кассу не хуже, чем в Медиалиге.
Хотелось бы сказать, что переключение из тренера в медиа-персону - это тоже некий прогресс, но нет - скорее деградация. Говорунов ртом в России хватает, а вот с тренерами беда, к сожалению.
Вряд ли это перебивает его 11.5 млн зп в клубе.
Есть только миг, за него и держись...
В отрыве от этого фактора, его перформансы вряд ли бы вызывали столько ажиотажа и обсуждения.