«Броуки» и «Матч ТВ» выиграли женский челлендж Медиалиги в группах С и D
Женский челлендж Winline Медиалиги прошел в группах C и D.
В третьем челлендже сезона участие вместе с игроками клубов МФЛ приняли футболистки женской Суперлиги.
Победу в группе C одержали «Броуки», набравшие одно очко в турнирной таблице. Последнее место у «Титана» – минус 30 тысяч из премии за медийную активность.
«Матч ТВ» выиграл челлендж в группе D и получил очко в таблице. Худший результат показал FC Bus, потерявший 10 тысяч из гонорара за медийную активность.
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