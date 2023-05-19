«Броуки» и «Матч ТВ» выиграли женский челлендж Медиалиги в группах С и D

Теги Матч ТВ Winline Медиалига БроукБойз ЛФК «Титан» FC Bus Медиафутбол

Женский челлендж Winline Медиалиги прошел в группах C и D.

В третьем челлендже сезона участие вместе с игроками клубов МФЛ приняли футболистки женской Суперлиги.

Победу в группе C одержали «Броуки», набравшие одно очко в турнирной таблице. Последнее место у «Титана» – минус 30 тысяч из премии за медийную активность.

«Матч ТВ» выиграл челлендж в группе D и получил очко в таблице. Худший результат показал FC Bus, потерявший 10 тысяч из гонорара за медийную активность.

«Дружина» и «Эгриси» выиграли женские челленджи Winline МФЛ. Команда Уткина набрала первое очко

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий