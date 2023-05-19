«Броуки» и «Матч ТВ» выиграли женский челлендж Медиалиги в группах С и D

Женский челлендж Winline Медиалиги прошел в группах C и D.

В третьем челлендже сезона участие вместе с игроками клубов МФЛ приняли футболистки женской Суперлиги.

Победу в группе C одержали « », набравшие одно очко в турнирной таблице. Последнее место у « » – минус 30 тысяч из премии за медийную активность.

« » выиграл челлендж в группе D и получил очко в таблице. Худший результат показал FC Bus, потерявший 10 тысяч из гонорара за медийную активность.

«Дружина» и «Эгриси» выиграли женские челленджи Winline МФЛ. Команда Уткина набрала первое очко