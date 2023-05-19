«Дружина» и «Эгриси» выиграли женские челленджи Winline МФЛ. Команда Уткина набрала первое очко
Winline Медиалига опубликовала первые результаты очередного челленджа.
В третьем челлендже участие вместе с игроками клубов МФЛ приняли футболистки женской Суперлиги.
В группе A победу одержала «Дружина», получившая одно очко в турнирную таблицу. Последнее место у «Денег» – клуб недосчитается 20 тысяч рублей из гонорара за медийную активность.
Победителем в группе B стал «Эгриси», который набрал первое очко в этом сезоне. Последнее место заняла «Народная Команда». Клуб потеряет 10 тысяч рублей из премии за медийную активность.
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