«Дружина» и «Эгриси» выиграли женские челленджи Winline МФЛ. Команда Уткина набрала первое очко

Winline Медиалига опубликовала первые результаты очередного челленджа.

В третьем челлендже участие вместе с игроками клубов МФЛ приняли футболистки женской Суперлиги.

В группе A победу одержала «Дружина», получившая одно очко в турнирную таблицу. Последнее место у «Денег» – клуб недосчитается 20 тысяч рублей из гонорара за медийную активность.

Победителем в группе B стал « », который набрал первое очко в этом сезоне. Последнее место заняла « ». Клуб потеряет 10 тысяч рублей из премии за медийную активность.