Форвард «Химок» Денис Давыдов может сыграть за «БроукБойз» уже в 3-м туре Медиалиги

Теги Химки премьер-лига Россия Вторая лига Химки-2 Денис Давыдов Winline Медиалига БроукБойз Reality Медиафутбол

Денис Давыдов может сыграть за «БроукБойз» в 3-м туре Winline Медиалиги.

Об этом футболист сообщил на клубном ютуб-канале.

Давыдов восстанавливался от травмы голеностопа.

Нападающий «Химок» договорился с клубом и сможет выступать в медиафутбольном турнире. В прошлом сезоне он выступал в Медиалиге за Reality.

В этом сезоне Денис играет за «Химки-2». Он провел 6 игр во Второй лиге и не забил но одного гола.

В РПЛ он в сезоне-2022/23 на поле не выходил.

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5 комментариев

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samarskij-kuzmich
А почему только Давыдов? Пусть Химки полностью в Медиалигу переходят. Клоунской🤡команде клоунский турнир.
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ХавиГави_Паратрупер
"Месси перешёл в клуб медиалиги"
Эх, почему вас надо учить заголовкам?😞
+3
-1
+2
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Спартак Уокер
Тот самый русский Месси
+1
-1
0
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Денис Шикин
Как же всем по......
+1
-1
0
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Виктор Иваненко
Шиза продолжается…
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