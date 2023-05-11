Форвард «Химок» Денис Давыдов может сыграть за «БроукБойз» уже в 3-м туре Медиалиги
Денис Давыдов может сыграть за «БроукБойз» в 3-м туре Winline Медиалиги.
Об этом футболист сообщил на клубном ютуб-канале.
Давыдов восстанавливался от травмы голеностопа.
Нападающий «Химок» договорился с клубом и сможет выступать в медиафутбольном турнире. В прошлом сезоне он выступал в Медиалиге за Reality.
В этом сезоне Денис играет за «Химки-2». Он провел 6 игр во Второй лиге и не забил но одного гола.
В РПЛ он в сезоне-2022/23 на поле не выходил.
Эх, почему вас надо учить заголовкам?😞