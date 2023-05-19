Жулин предложил создать команду фигуристов и хоккеистов в Медиалиге: «Плющенко был бы капитаном»

Теги Евгений Плющенко Александр Жулин Winline Медиалига Медиафутбол

Александр Жулин высказался о возможном появлении команды фигуристов в Winline Медиалиге.

«Все возможно, конечно. Можно сделать ее смешанной, например, хоккейную и фигурную.

Команда была бы из фигуристов, кто уже закончил карьеру, потому что это травматичный вид спорта, ни один тренер не разрешит своему ученику участвовать.

Возможно, Евгений Плющенко был бы участником и капитаном команды. Он достаточно молодой, здорово играет в футбол, насколько я помню. Он очень спортивный», – сказал тренер по фигурному катанию.

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22 комментария

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Oleg Olegov
Плющенко заявит себя на матч, а перед стартовым свистком схватится за поясницу, скажет, что у него болты в спине, и он не может играть.
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N-fox
Капитанчик командочки....
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Самая цитируемая и вообще недура
Не капитаном, а капитанчиком. Жулин не в курсе.
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Agura
Новый способ заработка для отставных спортсменов??? Кто спонсором будет? Надеюсь, частные лица.
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Флер де Лис
Главное, чтобы капитан не слился перед решающим матчем, как в Сочи.
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За наш футбол!
А Роднина ведущим нападающим.
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opty
В общем спорт - побоку. Медийность и хайп наше фсссееее
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Toplady
Сейчас Жулин тебе прилетит))
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Lennuci
Рудковскую в капитаны, а Билана с Киркоровым и Басковым в чиер-лидеры. И дело в гору пойдет.
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Zbra
Ответ За наш футбол!
А Роднина ведущим нападающим.
Заодно научит, как надо в футбол играть
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Ezhevika33
Ответ Флер де Лис
А дальше что-то пошло не так... 🤣
Только ненормальный будет ставить смайлик с истерическим смехом над травмой спортсмена. Заметно, что фанбаза тшт в большинстве состоит как раз из таких.
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Jessi
Плющенко хорошо играет в хоккей, , недавно его любительская команда взяла кубок
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Анастасия Платонова
Капитанчиком командочки по футбольчику..ну, ну...
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oberkorn
Загитову на ворота, навку тренером, а пескова смотрящим
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Ezhevika33
Ответ Ezhevika33
У него давно нет болтов, их извлекли ещё в 2014.
Смотрю, у хрустов весной совсем всë плохо, иначе бы не стали так яро минусовать нейтральный комментарий , тем более, что в нём достоверная информация.
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Ezhevika33
Ответ Флер де Лис
Главное, чтобы капитан не слился перед решающим матчем, как в Сочи.
Умнее ничего в голову не пришло тебе. В команде в Сочи он как раз прекрасно выступил.
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Ezhevika33
Ответ Флер де Лис
А что, еще есть в природе те, кто верит в травму?
Да ясно всё с тобой. Не напрягайся.
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