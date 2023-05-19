Александр Жулин высказался о возможном появлении команды фигуристов в Winline Медиалиге.

«Все возможно, конечно. Можно сделать ее смешанной, например, хоккейную и фигурную.

Команда была бы из фигуристов, кто уже закончил карьеру, потому что это травматичный вид спорта, ни один тренер не разрешит своему ученику участвовать.

Возможно, был бы участником и капитаном команды. Он достаточно молодой, здорово играет в футбол, насколько я помню. Он очень спортивный», – сказал тренер по фигурному катанию.