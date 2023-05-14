«Миссия выполнена – напомнили людям, что можно и без мата решать». Гаджиев – об остановке спора с Егоровым

Камил Гаджиев рассказал, почему они с Дмитрием Егоровым завершили спор о мате.

– Почему спор завершился?

– Потому что мы выполнили основную миссию – мы отучили Егорова ругаться матом. Ну а если серьезно, мы же не можем 6 туров заниматься этим без остановки. Мы решили с Димой, что возьмем по 250 тысяч рублей и потратим на благотворительность, на правильные вещи связанные с футболом.

Миссия выполнена – напомнили людям, что можно и без мата решать. Совсем без мата, наверное, не получается. Но в целом, профилактику сделали, – рассказал руководитель Fight Nights.

Напомним, что после 1-го тура Гаджиев и Егоров поспорили на 500 тысяч рублей, что оба не будут материться на матчах группового этапа WInline Медиалиги.