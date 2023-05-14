«Миссия выполнена – напомнили людям, что можно и без мата решать». Гаджиев – об остановке спора с Егоровым

Теги Камил Гаджиев Дмитрий Егоров Winline Медиалига БроукБойз Fight Nights Медиафутбол

Камил Гаджиев рассказал, почему они с Дмитрием Егоровым завершили спор о мате.

– Почему спор завершился?

– Потому что мы выполнили основную миссию – мы отучили Егорова ругаться матом. Ну а если серьезно, мы же не можем 6 туров заниматься этим без остановки. Мы решили с Димой, что возьмем по 250 тысяч рублей и потратим на благотворительность, на правильные вещи связанные с футболом.

Миссия выполнена – напомнили людям, что можно и без мата решать. Совсем без мата, наверное, не получается. Но в целом, профилактику сделали, – рассказал руководитель Fight Nights.

Напомним, что после 1-го тура Гаджиев и Егоров поспорили на 500 тысяч рублей, что оба не будут материться на матчах группового этапа WInline Медиалиги.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий