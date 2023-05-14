Форза о первой победе «Амкала»: «Гасилин сказал перед игрой: «Победная лошадь первой не стартует»
Форвард «Амкала» Форза поделился впечатлениями после первой победы в сезоне.
«Амкал» обыграл «Эгриси» в 3-м туре Winline Медиалиги (4:2).
В двух стартовых матчах «Амкал» потерпел два поражения.
– Какие эмоции после первой победы в сезоне?
– Я три недели ждал. Хотел понять, как же приятен вкус победы.
– Это толчок для «Амкала», чтобы продолжить побеждать и дойти до финала?
– Алексей Гасилин перед началом матча сказал в кругу: «Победная лошадь первой не стартует». Мы в это верим. Дай бог.
– На поле вышли Клен, Феликс, Бара, но ты не сыграл. Почему?
– Вообще плевать. Главное, что мы победили. Я четыре раза бегал, радовался. Все шикарно, я горжусь командой.
Я после гола Карата сказал в камеру, что только в нашей команде в важном матче могут дать пробить 11-метровый нештатному пенальтисту.
Я думал, он еще один забьет к концу первого тайма, но он забил во втором. Главное, что забил, – передает слова Форзы корреспондент Sports.ru Кристина Бакулина.
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