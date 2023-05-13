Карат сделал хет-трик в матче с «Эгриси» – это его первые голы за «Амкал» в Медиалиге

Теги Эгриси Амкал Winline Медиалига Карат Медиафутбол

Нападающий Карат впервые забил за «Амкал» в Winline Медиалиге.

23-летний форвард сделал хет-трик в матче 3-го тура группового раунда против «Эгриси» (4:2).

Он открыл счет в первом тайме, реализовав пенальти.

После перерыва Карат забил с игры – этот гол оказался победным.

В концовке нападающий еще раз точно пробил с 11-метровой отметки.

Карат перешел в «Амкал» в январе этого года. Ранее он выступал за 2Drots.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий