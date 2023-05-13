Карат сделал хет-трик в матче с «Эгриси» – это его первые голы за «Амкал» в Медиалиге
Нападающий Карат впервые забил за «Амкал» в Winline Медиалиге.
23-летний форвард сделал хет-трик в матче 3-го тура группового раунда против «Эгриси» (4:2).
Он открыл счет в первом тайме, реализовав пенальти.
После перерыва Карат забил с игры – этот гол оказался победным.
В концовке нападающий еще раз точно пробил с 11-метровой отметки.
Карат перешел в «Амкал» в январе этого года. Ранее он выступал за 2Drots.
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