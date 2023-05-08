Арби: «Почему не я лучший игрок 1-го тура Медиалиги? Мой секрет? Я машина!»
Арби высказался после двух сухих матчей в Winline Медиалиге-3.
«Не легко было. Это все шутки. Вторая игра на ноль. Кто стал лучшим игроком 1-го тура? Почему не я?
Почему MVP второго тура снова не я буду, пока не знаю. Коль [Николай Осипов], привет.
В чем мой секрет? Я машина просто», – сказал голкипер «Матч ТВ».
В двух стартовых турах Медиалиги Арби не пропустил ни одного гола.
В 1-м туре МФЛ-3 «Матч ТВ» сыграл вничью с «Родиной Медиа» (0:0), во 2-м – обыграл FC Bus (2:0).
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