Арби: «Почему не я лучший игрок 1-го тура Медиалиги? Мой секрет? Я машина!»

Теги Арби Межиев Winline Медиалига Матч ТВ Николай Осипов Медиафутбол

Арби высказался после двух сухих матчей в Winline Медиалиге-3.

«Не легко было. Это все шутки. Вторая игра на ноль. Кто стал лучшим игроком 1-го тура? Почему не я?

Почему MVP второго тура снова не я буду, пока не знаю. Коль [Николай Осипов], привет.

В чем мой секрет? Я машина просто», – сказал голкипер «Матч ТВ».

В двух стартовых турах Медиалиги Арби не пропустил ни одного гола.

В 1-м туре МФЛ-3 «Матч ТВ» сыграл вничью с «Родиной Медиа» (0:0), во 2-м – обыграл FC Bus (2:0).

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2 комментария

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👏 Отличный матч и удивительная команда! Поздравляю с победой! 💪
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dreamstep
Арби неплохо во второй лиге играл, наверное травмы и решил в медиалигу перейти. Короче это не блогер а профессиональный футболист.
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