«Матч ТВ» обыграл FC Bus в Winline Медиалиге-3

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«Матч ТВ» победил FC Bus во 2-м туре Winline Медиалиги-3.

FC Bus стартовал в сезоне с сенсационной победы над 2Drots (2:1).

«Матч ТВ» в 1-м туре сыграл вничью с «Родиной Медиа» (0:0).

8 мая, понедельник

«Матч ТВ» – FC Bus – 2:0 (1:0)

«Матч ТВ» (основной состав): Абри, Хатаженков, Гео, Моисеенков, Сурков, Деметрадзе, Василенко, Горбанец, Шеренков, Долгушин, Григорян.

FC Bus (основной состав): Куртуа, Вэс, Ораз, Делима, Киряков, Скоба, Опоку, Володя XXL, Мо Мехди, Фанки, Тим Сорокин.

Голы: 1:0 – Горбанец, 2:0 – Долгушин.

Расписание тура

 

1 комментарий

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Ого, Матч ТВ изобрели новый спортивный вид - "просмотр автобуса" 🚍😂
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