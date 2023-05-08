«Броуки» разгромили «Бей Беги» в первом матче игрового дня Winline Медиалиги-3

«БроукБойз» разгромили «Бей Беги» во 2-м туре Winline Медиалиги-3.

Оба клуба стартовали в сезоне с поражений: «Броуки» проиграли «Титану» (1:3), а «Бей Беги» – Fight Nights (1:4).

8 мая, понедельник

«БроукБойз» – «Бей Беги» – 5:0 (1:0)

«БроукБойз» (основной состав): Зириков, Рзаев, Мочал, Илья Давыдов, Кроха, Шаюн, Мазур, Макей, Табрик, Сикоев, Гиля.

«Бей Беги» (основной состав): Кузен, Брат, Данильянц, Джуниор, Сычев, Ника, Поликарп, Арт, Криш, Мас, Кузя.

Голы: 1:0 – Мазур, 2:0 – Макей, 3:0 – Гиля, 5:0 – Макей (бонусный)

Расписание тура