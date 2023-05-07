«Сахалинец» и ФК «10» сыграют в Winline Медиалиги-3. Матч покажут на «КиноПоиске»

«Сахалинец» и ФК «10» сыграют во 2-м туре Winline Медиалиги-3.

Оба клуба начали сезон с побед: «Сахалинец» обыграл «Деньги» (4:0), а ФК «10» – «Дружину» (3:0).

«Сахалинец» лидирует в турнирной таблице за счет лучшей разницы голов.

Игра пройдет в Москве на стадионе «Москвич». Трансляция на портале «КиноПоиск».

7 мая, воскресенье

ФК «10» – «Сахалинец» – 12:30

ФК «10» (основной состав): Крынац, Цыба, Тен, Мишин, Гусев, Грек, Гаракоев, Вульф, Белый, Голышев, Шакир

«Сахалинец» (основной состав): Трубицын, Поздин, Марченко, Янбаев, Гайнуллин, Rooney Jr., Шешуков, Евгеньев, Новиков, Васиченко, Рубцов.

Примечание: время начала матчей – московское.

Расписание тура