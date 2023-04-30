Гудай после матча с FC Bus: «Из-за этих правил офсайда будет темп сбиваться»

Гудай остался недоволен новым правилом офсайда в Winline Медиалиге.

«Ну, это ######, я ### его знает. Офсайды-не офсайды эти зачем придумали? 30 минут, #####, стояли смотрели – что смотрели? Если бы эти правила не придумали, то спокойно бы продолжили игру. Всем понятно, что вне игры – кому это нужно? Как это определять – вообще не понятно. Не понимаю эти правила.

Естественно, из-за этих правил будет темп сбиваться. 2-3 повтора смотрели в первом тайме. Когда атакуешь и находишься в постоянном движении – люди устают. А тут появляются большие паузы, когда они могут отдышаться. Вообще не в тему», – рассказал защитник 2Drots в интервью корреспонденту Sports.ru Степану Кашинцеву.

В 1-м туре третьего сезона 2Drots проиграли FC Bus (1:2), пропустив гол, забиты бонусным мячом, который засчитывается за два.

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