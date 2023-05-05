Денис Давыдов сыграет в Медиалиге за «БроукБойз». У него 0 матчей в РПЛ за «Химки» в этом сезоне

Экс-форвард «Спартака» Денис Давыдов нашел новый клуб в Winline Медиалиге.

28-летний нападающий в третьем сезоне МФЛ будет выступать за « » – команду Райзена и .

Восстанавливавшийся после травмы голеностопа игрок присоединится к клубу в субботу. Тогда же будет оформлена его аренда из «Химок».

Ожидается, что дебютирует за «Броуков» в матче 3-го тура Медиалиги против .

В этом сезоне Денис играет за «Химки-2». Он провел 6 игр во Второй лиге и не забил но одного гола.

В РПЛ он в сезоне-2022/23 на поле не выходил.

Ранее форвард выступал за Reality во втором сезоне Медиалиги.

В январе 2023 года агент Давыдова заявил: «Денис остается в профессиональном футболе. Медиалига была лишь для поддержания тонуса».