Денис Давыдов сыграет в Медиалиге за «БроукБойз». У него 0 матчей в РПЛ за «Химки» в этом сезоне

Теги Химки премьер-лига Россия Вторая лига Химки-2 Денис Давыдов Дмитрий Егоров Winline Медиалига БроукБойз Reality Медиафутбол

Экс-форвард «Спартака» Денис Давыдов нашел новый клуб в Winline Медиалиге.

28-летний нападающий в третьем сезоне МФЛ будет выступать за «БроукБойз» – команду Райзена и Дмитрия Егорова.

Восстанавливавшийся после травмы голеностопа игрок присоединится к клубу в субботу. Тогда же будет оформлена его аренда из «Химок». 

Ожидается, что Давыдов дебютирует за «Броуков» в матче 3-го тура Медиалиги против Fight Nights.

В этом сезоне Денис играет за «Химки-2». Он провел 6 игр во Второй лиге и не забил но одного гола.

В РПЛ он в сезоне-2022/23 на поле не выходил.

Ранее форвард выступал за Reality во втором сезоне Медиалиги.

В январе 2023 года агент Давыдова заявил: «Денис остается в профессиональном футболе. Медиалига была лишь для поддержания тонуса».

19 комментариев

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Злобный Конь
"Русский Месси" который? 🤭
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Ебздрогыч
Месси в Медиалиге! Как тебе такое, Илон Маск?
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antitoxic
Ответ Владислав Шевченко
Главное, чтобы не как Нтумба
Этого кудесника даже в Химках не хватятся
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Владислав Шевченко
Главное, чтобы не как Нтумба
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Алексей Ненахов
Он ещё жив , давно не слышал про него со времен Спартак Юрмала
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ALMANAC
Месси в медиалиге вау
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atomio
Думал что ему уже давно за 35 а оказалось всего 28 😨😱
+2
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Mark Anisimov
Если только на банке, в карты 😂
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Фанат Сан-Марино
То чувство, что лучше в бруках, чем в Химках
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Спартак Уокер
Перешёл на новый уровень
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hiper26
А Черышев что в тэгах делает!?
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Q1W2E3A!S!D!
реальный броукбой
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Павел Безверхий
Да у него за всю карьеру их 2 в Премьер-лиге!!!
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МТБ
Ответ atomio
Думал что ему уже давно за 35 а оказалось всего 28 😨😱
Странно, что вы так думали. Его Якин вытягивал в состав в 2015 году, ну вот, прошло 8 лет. Я скорее удивлён, что он не младше, думалось, что ему тогда 17-18 было
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