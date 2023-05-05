Денис Давыдов сыграет в Медиалиге за «БроукБойз». У него 0 матчей в РПЛ за «Химки» в этом сезоне
Экс-форвард «Спартака» Денис Давыдов нашел новый клуб в Winline Медиалиге.
28-летний нападающий в третьем сезоне МФЛ будет выступать за «БроукБойз» – команду Райзена и Дмитрия Егорова.
Восстанавливавшийся после травмы голеностопа игрок присоединится к клубу в субботу. Тогда же будет оформлена его аренда из «Химок».
Ожидается, что Давыдов дебютирует за «Броуков» в матче 3-го тура Медиалиги против Fight Nights.
В этом сезоне Денис играет за «Химки-2». Он провел 6 игр во Второй лиге и не забил но одного гола.
В РПЛ он в сезоне-2022/23 на поле не выходил.
Ранее форвард выступал за Reality во втором сезоне Медиалиги.
В январе 2023 года агент Давыдова заявил: «Денис остается в профессиональном футболе. Медиалига была лишь для поддержания тонуса».
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