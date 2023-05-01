Брэйн о критике «Сахалинца»: «Мы собрали команду и вошли в регламент. Я не понимаю предъявы»

Брейн высказался о критике медийного «Сахалинца» из-за участия профессиональных игроков.

– У всех горит, что вы командой ФНЛ-2 играете в Медиалиге. Твое отношение к этом?

– Мы собрали команду, вошли в регламент. У нас у Граната, у Шешукова медийный статус, потому что они члены сборной. Рубцов и Васиченко снимались у Миши [Литвина] на канале, на канале «Сахалинца» с 2020-го года. Ярош и Дехтер появились сегодня на поле, у нас Андрюха Позднин из «Родины Медиа», плюс нейтральные Руни и Юрчиков.

Мы прекрасно входим в регламент. Наоборот надо поддержать пацанов, они пытаются удивить все комьюнити. Сейчас будут выходить выпуски. Мы хотим сделать из 20 профессионалов еще 3-4 человека медийных, чтобы они тоже развивались и показывали что-то интересное.

Я не понимаю предъявы. У нас профессионалов заявлено 20 человек. Из 20 человек мы только двоим попросили медийный статус. Почему к нам докапываются? Что в этом такого? Во втором сезоне всем, кому по кайфу раздавали статусы, тут ребята снимались на крупных каналах. Это не показатель?

– Вчера была игра в ФНЛ-2, где половина стартового состава вышла играть сегодня?

– Нет. Какая половина? У нас Евгеньев, Рубцов, Васиченко не играли. Мы расставляем приоритеты. Да, нам интересно хорошо зайти в МФЛ. Правила для всех одинаковые, счет на табло. Будут ли эти ребята развиваться медийно? Смотрите выпуски. Если ребята входят в критерии, то какие вопросы к нам?

– Для чего «Сахалинцу» Медиалига?

– Во Второй лиге, откровенно говоря, в этом сезоне у нас уже ничего не получится. Медиалига нам для того, чтобы почувствовать победы. Мы хотим побеждать. У нас семь матчей в профессиональном футболе без побед. У нас нет духа победителей на данный момент.

Сегодня он опять появился, потому что мы одержали победу. Могут говорить, что играют с профиками, но в «Титане» – отличный подбор футболистов, в «Броуках», «Родине Медиа», «Амкале», 2Drots – играют хорошие футболисты.

– А профессиональный «Сахалинец» будет продолжать жить?

– Да, будет в 2023 году с переходом на 2024-й. У нас большие амбиции по большому футболу. В профессиональном футболе мы закончили в первой шестерке, и там были очень сложные соперники. У нас не такой большой бюджет, чтобы мы могли делать идеальные условия для футболистов. Бюджет должен быть 150 миллионов рублей, чтобы мы хорошо выступали в профессиональном футболе, у нас таких денег нет.

– Медийный « » – это команда на один сезон?

– Мы не знаем, что будет с медийным футболом, в целом. Мы хотим что-то привнести. Может быть, как раз нас сначала будут воспринимать, как команда, которой нужно ставить клоунов и говно, а потом многие персонажи раскроются и все будут подходить фотографироваться, так обычно и бывает.

Надеюсь, что мы приятно удивим. Игра на хорошем уровне, мне очень сложно будет выйти на поле, многим ребятам тоже, они не дотягивают, Ярош не дотягивает сейчас, чтобы выходить в стартовом составе, – сказал Брейн.

В первом туре «Сахалинец» разгромил « » (4:0).