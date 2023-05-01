Брейн о Литвине: «На конференции он ходить не будет. Это повод для другой команды как-то хайпануть»

Брейн высказался об участии Михаила Литвина в медиафутбольном пространстве.

– Прописано ли в контракте с лигой, что Миша Литвин должен появляться на конференциях?

– Нет, в контракте с лигой у нас ничего не прописано. Многие не ожидали Мишу увидеть вообще нигде. Все писали, что Миши нигде не будет. Мише интересно, он стоял сегодня на бровке, переживал.

– Почему он не дает комментарии?

– Человек хочет на футбольном поле доказать, а потом уже прийти и что-то сказать. Дайте время, пускай он тоже сыграет матч, почувствует и придет всем расскажет. У него полная заинтересованность, поэтому мы собрали такой боевой состав, чтобы побеждать.

Я думаю, на конференции он ходить не будет, честно скажу. Любая конференция для него – это повод для другой команды как-то хайпануть и что-то сделать, что-то спросить. Он понимает, что для него – это не нужно. Будут там акулы сидеть, как Текила, Райзен, Егоров, они будут вкидывать такие же вопросы по профессионалам и другие. Зачем он должен перед кем-то там объясняться?

Я думаю, если он захочет, то он даст свой комментарий. То, что не дает комментарии телеграм-каналам всяким, то это чисто его желание. Он хочет только для «Сахалинца». У нас снесли канал, чтобы набирать количество подписчиков нужно на свои ресурсы в первую очередь выкладывать. Это абсолютно грамотный ход, – сказал Брейн.

В первом туре « » разгромил «Деньги» (4:0).