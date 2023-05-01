Сибскана о «Народной команде»: «Прикольно, вели себя достойно и вырвали победу. Но в плане кричалок их болельщиков – перебор»

Сибскана высказался о матче с «Народной командой» и об инциденте с Чужим.

– Как тебе « »?

– ########## [Круто]! Прикольная команда, вели себя достойно, вырвали победу, хорошая куйка была. Не мне судить в плане их болельщиков, но мое личное мнение – перебор. Я бы не хотел, чтобы так мои фаны настолько безосновательно вкидывали всякую неприятную хрень. Мне кажется, довольно агрессивно.

– Ситуация с Чужим?

– Нормально! Перформанс. В совокупности того, что было это не выглядит каким-то вау. Учитывая, что фаны спартаковские отобрали флаг у болельщиков «Амкала», уже какая-то херня. Не знаю, может они сейчас будут ждать и ######### [избить] всех, не знаю, какие-то методы устаревшие. Если на всем этом фоне, то перформанс – топ, отличный ответ.

Если брать в концепции фанатского движа, я не очень шарю за все эти моменты. Может их там ранило в сердечко, пускай свою позицию пояснят, мы же тут разговариваем в первую очередь, а не ######## [деремся]. Безопасности Чужого, конечно, ничего не угрожает.

Кто его ######-то будет? Че за бред? К нам еще подходит [Дмитрий] Кортава и говорит: «Уберите его, сейчас ему ###### будет». Уберите ### изо рта своего, кто там придумывает какие-то страшные правила и медийные статусы, а потом подходите и советуйте тренерам, кого менять, а кого нет. Это вообще бред. Мы играем в футбол в первую очередь, делаем шоу», – сказал капитан «Амкала».

В первом туре «Народная команда» обыграла «Амкал» (2:1).