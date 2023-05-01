Дмитрий Кортава: «Видимо, будем вводить оранжевую карточку за грязную ненормативную лексику в адрес арбитров»

Дмитрий Кортава сообщил о введении карточки за нелестные высказывания в адрес арбитров.

«Скорее всего, Дима Егоров будет дисквалифицирован, потому что это история, которая нам не нравится. Стараемся максимально защитить судей. Не успели ввести, но, видимо, будем вводить оранжевую карточку за очень грязную ненормативную лексику в адрес арбитров.

Подумаем, как люди на бровке тоже фильтровали. Выражать эмоции должны и нужно, но есть грань, которую не нужно переходить. Судьи такие же люди, как и мы, они ошибаются.

Будем ли сажать на полиграф? Мне кажется, мало людей, кому нравится история с полиграфом. Я пока не знаю, что должно случиться, чтобы посадить человека на полиграф.

Если вы зайдете в комнату арбитров, судья сидит, дико опечален. Он понимает, что ошибся, скорее всего. Другие судьи его поддерживают. Да, такое бывает», – сказал технический директор .

В матче первого тура МФЛ «Броуков» с « » Дмитрий Егоров нелестно говорил о судьях, кричал и говорил об их предвзятости.