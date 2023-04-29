«Эти ребята, они не профы. А Вашак – убийственно профессионален». Уткин сравнил составы «Эгриси» и GOATS

Василий Уткин сравнил составы «Эгриси» и GOATS.

«Пусть будет, как будет, но я обожаю эту медийность. Когда у нас на фоне двух Глебов, так вот на фоне двух Глебов мы, «Эгриси», заявив Дениса Вашакидзе, у которого год назад был признанный лигой статус «нейтральный», сперва объясняли, что парень, поднявшись со своей командой «Штурм» из пердива в вышку ЛФЛ, по логике вещей не должен стать профом. Что ж ему было, мимо ворот бить? Он прогрессирует, в том числе благодаря участию в МФЛ.

Сработало. Но теперь выяснилось, что Вашак – посмотрите на состав соперника – играл за профклуб, вы ######### искать – «Подольск-Пересвет».

Ну, правила есть правила. Но вот эти ребята, они не профы. А Вашак – убийственно профессионален. Нанесет тем самым лиге непоправимый, #####, ущерб», – написал президент «Эгриси».

«Эгриси» и GOATS сыграют в 1-м туре Winline Медиалиги-3. Матч состоится 29 апреля. Начало в 17:30.