Экс-игрок Fight Nights Шах присоединился к FC Bus

Теги ЛФК Рома Winline Медиалига Fight Nights трансферы Шохрух Розиков FC Bus Медиафутбол

Шах Розиков перешел в FC Bus.

Полузащитник будет выступать за команду Сослана и Алана Гатаговых в третьем сезоне Winline Медиалиги.

«FC Bus продолжает пополняться. Сегодня к нам присоединяется Шах! Шах – жизнерадостный и активный человек, который готов помочь всем нуждающимся. Он занимается социальным контентом, продвигая добро в массы», – написали в клубном телеграм-канале.

В медийном футболе Шах выступал за команду Никиты Ковальчука «Картавый футбол», также играл за «Роме» и Fight Nights

Таблица трансферов медиафутбола

Фото: телеграм-канал FC Bus

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий