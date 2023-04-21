Экс-игрок Fight Nights Шах присоединился к FC Bus

Шах Розиков перешел в FC Bus.

Полузащитник будет выступать за команду Сослана и Алана Гатаговых в третьем сезоне .

«FC Bus продолжает пополняться. Сегодня к нам присоединяется Шах! Шах – жизнерадостный и активный человек, который готов помочь всем нуждающимся. Он занимается социальным контентом, продвигая добро в массы», – написали в клубном телеграм-канале.

В медийном футболе Шах выступал за команду Никиты Ковальчука «Картавый футбол», также играл за « » и .

Таблица трансферов медиафутбола

Фото: телеграм-канал FC Bus