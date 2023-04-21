Экс-игрок Fight Nights Шах присоединился к FC Bus
Шах Розиков перешел в FC Bus.
Полузащитник будет выступать за команду Сослана и Алана Гатаговых в третьем сезоне Winline Медиалиги.
«FC Bus продолжает пополняться. Сегодня к нам присоединяется Шах! Шах – жизнерадостный и активный человек, который готов помочь всем нуждающимся. Он занимается социальным контентом, продвигая добро в массы», – написали в клубном телеграм-канале.
В медийном футболе Шах выступал за команду Никиты Ковальчука «Картавый футбол», также играл за «Роме» и Fight Nights.
Таблица трансферов медиафутбола
Фото: телеграм-канал FC Bus
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