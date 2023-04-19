Герман о Володе XXL в «Амкале»: «Для нас «ракетные» войска неприемлемы»

Теги Амкал Герман Эль Класико Winline Медиалига БроукБойз «Володя XXL» Владимир Горяинов Медиафутбол

Герман Эль Класико заявил, что Володи XXL точно не будет в «Амкале».

«У меня медийных 26 человек в составе, куда мне еще медийных набирать?

Для нас «ракетные» войска неприемлемы. Мы осуждаем такие вещи», – рассказал руководитель «Амкала» в интервью Sports.ru.

Ранее Володя, которого недавно выгнали из «БроукБойз», заявил, что не видит ничего плохого в рекламе так называемых ракет – разновидности азартных игр, связанных со ставками.

«Ты, цыганка, #####!» Безумие Володи XXL после кика из «Броуков»

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1 комментарий

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pelod
нифига не понял. Редакторы вообще обленились.
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