Герман о Володе XXL в «Амкале»: «Для нас «ракетные» войска неприемлемы»

Герман Эль Класико заявил, что Володи XXL точно не будет в «Амкале».

«У меня медийных 26 человек в составе, куда мне еще медийных набирать?

Для нас «ракетные» войска неприемлемы. Мы осуждаем такие вещи», – рассказал руководитель «Амкала» в интервью Sports.ru.

Ранее Володя, которого недавно выгнали из «БроукБойз», заявил, что не видит ничего плохого в рекламе так называемых ракет – разновидности азартных игр, связанных со ставками.

«Ты, цыганка, #####!» Безумие Володи XXL после кика из «Броуков»