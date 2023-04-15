Niko JR: «Перед 2Drots есть должок за финал турнира в Казахстане»

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Полузащитник Fight Nights Niko JR назвал идеальную группу на Winline МФЛ-3.

«Идеальная группа для меня: «Амкал» или 2Drots, «Сахалинец» и «Титан».

Хочется сыграть с «Амкалом», потому что мы ни разу не встречались с ними, а с 2Drots – потому что есть должок за финал турнира в Казахстане.

С «Сахалинцем» будет повышенный интерес к матчу, ведь многие наши игроки когда-то выступали за ту команду, поэтому противостояние будет очень интересным.

«Титан» – команда новичок с громкими трансферами, всегда интересно встретиться со звездами комьюнити», – сказал полузащитник Fight Nights.

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