Niko JR: «Перед 2Drots есть должок за финал турнира в Казахстане»

Полузащитник Fight Nights Niko JR назвал идеальную группу на Winline МФЛ-3.

«Идеальная группа для меня: «Амкал» или 2Drots, «Сахалинец» и «Титан».

Хочется сыграть с «Амкалом», потому что мы ни разу не встречались с ними, а с 2Drots – потому что есть должок за финал турнира в Казахстане.

С «Сахалинцем» будет повышенный интерес к матчу, ведь многие наши игроки когда-то выступали за ту команду, поэтому противостояние будет очень интересным.

«Титан» – команда новичок с громкими трансферами, всегда интересно встретиться со звездами комьюнити», – сказал полузащитник Fight Nights.