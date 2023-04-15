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Володя XXL хочет стать Шаманом 2.0 и призывает на помощь Екатерину Мизулину..

«Я понимаю, что рынок сократился. Максимально нужно что-то придумывать, искать какие-то идеи. Медийка, я медийный.

Я вот думаю сейчас сделать какой-то инфоповод. Я выстреливаю инфоповоды. Есть уже идеи с Мизулиной (глава Лиги безопасного интернета, – Sports), всякие прикольчики. Рассказываю своему агентству, они говорят: «Да ##### мы тебя взяли, иди в #####!»

Но прикольчики в том, что мэйби Шаман 2.0? Типа я против геев был. И сейчас в стране поменялась ситуация, я хочу сказать: Катя, давай, за работу! Давай запретим детям до 16 показывать это все в интернете.

Хочу быть народным чуваком, которого будет любить Россия», – заявил форвард «БроукБойз».

14 апреля «Броуки» объявили, что Володя XXL больше не игрок команды.

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