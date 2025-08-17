0

Бывший полузащитник «Банки» Каджик – игрок «БроукБойз»

«БроукБойз» подписали экс-игрока «Альфа-Банки» Георгия Каджая.

Об переходе Каджика объявили в телеграм-канале «Броуков».

В прошлом сезоне полузащитник провел 6 матчей за «Банку», но не отметился результативными действиями.

В команду его пригласил главный тренер «Броуков» Дмитрий Кузнецов.

Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: телеграм-канал «БроукБойз»
трансферы
logoАльфа-Банка
logoWinline Медиалига
logoДмитрий Кузнецов
logoБроукБойз
«Каджик» Георгий Каджая
