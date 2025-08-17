Бывший полузащитник «Банки» Каджик – игрок «БроукБойз»
«БроукБойз» подписали экс-игрока «Альфа-Банки» Георгия Каджая.
Об переходе Каджика объявили в телеграм-канале «Броуков».
В прошлом сезоне полузащитник провел 6 матчей за «Банку», но не отметился результативными действиями.
В команду его пригласил главный тренер «Броуков» Дмитрий Кузнецов.
Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: телеграм-канал «БроукБойз»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости