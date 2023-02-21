Григорян о команде «Матч ТВ»: «Опасался, не будут ли инопланетянами ее игроки. Я тренировал девочек и мальчиков, но не инопланетян»

Новый главный тренер «Матч ТВ» Александр Григорян поделился впечатлениями о команде и первой тренировке.

«Тяжело было понять, что это за лига. Вроде всех в своей жизни тренировал: девочек, мальчиков. Инопланетян только не тренировал – опасался, не будут ли инопланетянами эти ребята.

На самом деле я доволен. Есть несколько парней в очень неплохом состоянии, возраст у них хороший, и желание есть. За исключением Сережи Дурасова [комментатор и игрок «Матч ТВ» – прим. Sports.ru] – всеми доволен. Но худшее – это было поле, а не Дурасов. Он не может быть в принципе худшим, потому что он талантливый парень, его душа за это болит.

Если бы не этот чертов Дурасов, я бы может и не согласился на этот проект. Но я уже не жалею», – сказал Григорян.

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