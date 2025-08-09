  • Спортс
  Осипов о Дани Алвесе в Медиалиге: «Ребята из Бразилии часто «исполняют», а тут человек, которому контрактом не помашешь. Клубы не готовы рисковать»
2

Осипов о Дани Алвесе в Медиалиге: «Ребята из Бразилии часто «исполняют», а тут человек, которому контрактом не помашешь. Клубы не готовы рисковать»

Николай Осипов рассказал, что мешает переходу Дани Алвеса в WINLINE Медиалигу.

«История по Дани очень простая, она сильно не поменялась, потому что стороны не могут прийти к сближению позиций. Он хочет 100-процентную оплату и гарантии на то, чтобы финансовые обязательства были выполнены.

Клубы Медиалиги, которые в диалоге, не готовы рисковать, таких клубов два. Они не готовы рисковать такой суммой средств на, мягко говоря, рисковый актив, в контексте готовности играть на 100 процентов. Нужно понимать, что мы все реалисты, ребята из Бразилии часто «исполняют», а тут еще человек, которому контрактом не помашешь. Поэтому идет диалог, желание сблизить позиции.

Я на стороне клубов. Считаю, что действительно они имеют полное право, платив такие средства, требовать определенные условия. Если потребуется, мы как лига готовы финансовые обязательства или гарантии предоставить через различные инструменты, подтверждающие наличие средств в случае невыполнения обязательств. Поэтому посмотрим, это было бы очень круто, много фигурирует имен, допускаю, что кто-то приедет раньше, чем Дани», – сказал президент МФЛ.

В июне сообщалось, что Дани Алвес согласовал контракт с клубом Медиалиги.

Блогеры и артисты у «Амкала» в Кубке России – как вы относитесь?9886 голосов
Прикольно, развеселили 1/256 финалаАмкал
Плохо, устроили цирк из уважаемого турнираАртем Дзюба
Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: ТАСС
logoДани Алвес
