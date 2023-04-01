2Drots может сыграть с «Акроном» товарищеский матч в апреле
Некит 2Drots рассказал, что клуб ведет переговоры о товарищеском матче с «Акроном».
– Есть информация, что вы ведете переговоры с «Акроном» о проведении товарищеского матча в Тольятти.
– Пытаемся состыковаться. Но это не мы на них вышли и не то, чтобы они на нас. Это все через Диму Кортаву (технический директор Winline Медиалиги, – прим Sports) пытается организоваться. Еще не понятно, будет это или нет, но, в целом, они где-то удивили, мы где-то удивили.
– Насколько я знаю, вы удивили их запрашиваемой суммой.
– Ничего не знаю (смеется). Это переговоры же.
– Мы может говорить, что 2Drots сыграют с «Акроном» в апреле месяце?
– В теории да
– Насколько я понимаю, у клуба какой-то праздник, они вас позвали?
– Ну да, – рассказал президент 2Drots.
Просто мы любим футбол, который больше про эмоции, а не про шоу.
Спортс, ориентируйтесь на свою аудиторию, а не на собственные предпочтения.
Вы всё-таки журналисты.
Устраивают футбольный праздник, 100килограмового Карвальо приглашают, а они это за чистую монету воспринимают и в вайл-кард в премьер-лигу просят😄😄😄