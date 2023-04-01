2Drots может сыграть с «Акроном» товарищеский матч в апреле

Теги Первая лига Акрон 2Drots Никита «Персона года» Панасюк Медиафутбол

Некит 2Drots рассказал, что клуб ведет переговоры о товарищеском матче с «Акроном».

– Есть информация, что вы ведете переговоры с «Акроном» о проведении товарищеского матча в Тольятти.

– Пытаемся состыковаться. Но это не мы на них вышли и не то, чтобы они на нас. Это все через Диму Кортаву (технический директор Winline Медиалиги, – прим Sports) пытается организоваться. Еще не понятно, будет это или нет, но, в целом, они где-то удивили, мы где-то удивили.

– Насколько я знаю, вы удивили их запрашиваемой суммой.

– Ничего не знаю (смеется). Это переговоры же. 

– Мы может говорить, что 2Drots сыграют с «Акроном» в апреле месяце?

– В теории да

– Насколько я понимаю, у клуба какой-то праздник, они вас позвали?

– Ну да, – рассказал президент 2Drots.

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3 комментария

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rusgan
Опять Медиалига и 2Drots. Сколько можно-то уже? Спортс, почитайте комменты. Ваши основные читатели – это ребята, которые помнят перерыв матча матча Спортинг – ЦСКА, когда казалось, что вот мечта и не сбылась. А во втором тайме она взяла и сбылась. Ребята, которые помнят топового Аршавина и финалы Атлетико. Помнят молодого Роналду и гол Агуэро на последних секундах. Спортс, тут собрались олдскульные чуваки, которые любят настоящий футбол. Нет, мы не отстали от жизни, и мы тоже понимаем все эти тренды, мы не дебилы.

Просто мы любим футбол, который больше про эмоции, а не про шоу.

Спортс, ориентируйтесь на свою аудиторию, а не на собственные предпочтения.

Вы всё-таки журналисты.
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Wizard Harry
Плевать всем и вся.
Устраивают футбольный праздник, 100килограмового Карвальо приглашают, а они это за чистую монету воспринимают и в вайл-кард в премьер-лигу просят😄😄😄
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Камбоджа Иванов
Если у Акрона 1:0 выиграют, то месяц будем слушать, что их нужно будет в ЛЧ от России запускать? Просто, речи о том, что им прямая дорога в РПЛ уже как-то утихать начинают.
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