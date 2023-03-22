Клубы Медиалиги сыграют в Кубке России в следующем сезоне («Мутко против»)

Теги ФОНБЕТ Кубок России РФС Амкал 2Drots Winline Медиалига Медиафутбол

Команды Winline Медиалиги сыграют в следующем розыгрыше Фонбет Кубка России.

По данным канала «Мутко против», выступление медийных команд в Кубке России признали успешным.

Ожидается, что клубы МФЛ пригласят в турнир и в следующем сезоне.

Критерии, по которым будут определены медийные участники Кубка, в РФС обсудят в ближайшее время.

Напомним, «Амкал», двигаясь по Пути регионов, на стадии 1/256 финала Фонбет Кубка России обыграл «Зоркий» (1:1, 8:7 по пенальти), в 1/128 финала был сильнее «Твери» (1:0) и уступил «Звезде» из Санкт-Петербурга в рамках 1/64 финала (2:2, 2:4 по пенальти).

2Drots в 1/256 финала разгромили «Чертаново» (3:0), но проиграли «Текстильщику» в 1/128 финала (1:1, 3:5 по пенальти).

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8 комментариев

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Terrific World
Правильное решение, надо хоть как то поднимать уровнь кубка россии, прошлый розыгрыш показал насколько интересны медийные команды в большом футболе.
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alexsem69
Ответ Arti22
Зачем, а главное яухан
Как они могу сыграть то??
Мутко же против!)))
+2
-1
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Арни Южный
Везите сюда сразу пожарку
+5
-2
+3
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Абдулов Алексей
Ну хоть одна радость от этих "колхозников", уже сейчас можно поздравить команды ПФЛ, которые им попадутся, что их матчи покажут на всю страну. А то так, Матч ТВ только начиная с 1/8 показывать бы кубок начал.
+3
-1
+2
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Niko [Ars]
то, что в Кубке России участвуют любительские клубы и клубы из медиалиги - лайк
то, что из-за нынешнего формата они практически не имеют шанса встретиться с клубами РПЛ - не лайк
+9
-1
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Фан Рубина
Позорище - приглашать этот шлак, когда остальные честно пробиваются через местные отборы.
+3
-4
-1
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Вовенчегг
а Мутко как всегда против
+1
-1
0
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Arti22
Зачем, а главное яухан
+8
-5
+3
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