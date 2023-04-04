Гаджиев о Лазутине: «Если бы он вломил Панде FX, то я бы ему сказал: «Не нашел больше с кем подраться?»

Теги Камил Гаджиев Амкал ФК Деньги Fight Nights «PandaFX» Андрей Шевлоков Михаил Лазутин Медиафутбол

Гаджиев прокомментировал конфликт Михаила Лазутина и «Амкала» в 2018 году

«Не в защиту Миши – я его бэкграунд знаю относительно, знаю, что он непростой парень. Пришел, захотел играть в футбол, мне за него Амиран [Сардаров, блогер-миллионник – прим. Sports.ru] звонил.

Я посмотрел на него – ну, если его сообщество примет, и он будет себя нормально вести – пусть играет. Вот из того, что вы мне рассказали: ну, пришел в раздевалку, кипишнул. В принципе, в раздевалку заходить не очень правильно, хотя мы все не без греха.

Но если бы он пришел и вломил менее физически одаренному Панде FX, то я бы ему сказал: «Не нашел больше с кем подраться? Иди с Федосом подерись, который 190 сантиметров ростом. Или с Сибсканой здоровым», – сказал президент Fight Nights.

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1 комментарий

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Pertinax Gandi
Прочитал заголовок, подумал, что Гаджи Гаджиев хочет вломить Ларисе Лазутиной.
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