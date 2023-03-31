Текила – о Media Basket:«Мы реалисты. Главное – не занять последнее место»

Теги Родина Медиа «T-Killah» Александр Тарасов Лига Ставок Media Basket медиабаскетбол Медиафутбол

Задача «Родины Медиа» в Лига Ставок Media Basket – не занять последнее место.

Об этом заявил руководитель команды Текила. И объяснил свою позицию.

«Баскетбол для нас – это что-то новое. Здесь участвуют команды, которые тренируются уже несколько лет, кто-то даже – пять и больше. А нашей команде один день. Завтра потренируемся, это будет наша третья тренировка.

Нет никакого упаднического настроя, будем выходить, пытаться побеждать. Но мы реалисты, поэтому не хочется кричать, что мы фавориты и всех обыграем. Главное – не занять последнее место.

У нас серьезный настрой на футбол. В том сезоне мы, к сожалению, не выиграли финал. В этом году мы собираемся выиграть все турниры, в которых примем участие», – сказал руководитель «Родины Медиа» в интервью Sports.ru.

Баскетбольная медиалига пройдет с 1 по 30 апреля. Сыграют в формате 3х3 с чистым временем и уменьшенной площадкой

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