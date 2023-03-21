Лидер «Дружины» Лазовой об участии в МФЛ-3: «Мы хотим отличаться от всех, у нас своя танцевальная специфика»

Лидер «Дружины» Антон Лозовой высказался о попадании команды в МФЛ-3.

– Когда узнали о попадании в сезон? Переговоры были сложными?

– Переговоры были не то, что сложные, просто долгие. На самом деле, вероятность попадания в сезон для нас была 50 на 50. Но звезды так сошлись, что 2 команды отказались от участия, и доля какого-то фарта подыграла нам. Буквально пару дней назад мы поняли, что заходим в сезон.

– Как ты думаешь, почему в сезон взяли именно «Дружину», а не другую команду?

– Если пройтись по спискам медийных команд, которые остались, то, я думаю, что лига сделала акцент на новых лицах. В плане медиа у нас есть люди, которые ранее не были засвечены в этой индустрии. А давать шансы тем, кто уже не раз их не использовал, лига устала. Я думаю, что из тех, кто оставался, мы больше всех старались налаживать коммуникации в межсезонье.

– Не считаешь, что «Дружина» заняла чье-то место в сезоне?

– Я считаю, что мы получили абсолютно тот же шанс, который многие команды получали и не использовали, и не раз. Без примеров, но я думаю, что все понимают, о каких командах идет речь. Да, у всех бывают взлеты и падения, но когда после одного взлета идут только падения, то есть смысл дать шанс свежей команде.

– И будет ли какой-то особый контент медиафутбольный от «Дружины»? Шоу с Егором Дружининым или что-то такое?

– Конечно, мы хотим отличаться от всех, у нас своя танцевальная специфика, специфика шоу-бизнеса. Люди здесь немного отличаются от футбольной аудитории, у нас свои фишки, которые нельзя приобрести или купить.

– Какой вообще концепт будет у команды? В каком составе подходите к сезону?

– Не будем придумывать чего-то нового – у нас лучшие танцоры России и СНГ, победители танцев на ТНТ. От нас ждут танцев. От нас ждут зрелища и футбола. Кидаться пустыми словами о новых лицах не хочется, но сейчас нам нужно до конца быть уверенными, что у тех людей, с которыми мы договорились, планы не поменялись. Потому что ответ об участии мы получили только сейчас, некоторые договоренности могли измениться.

– Также собираем футбольных молодых ребят, и имеющих отношения к танцам, и не имеющих. Громкие трансферы будут, но дозированно.

– Будете ли отмечать попадание в сезон?

– Да нечего отмечать. Много нервов было потрачено, просто назовем это этапом, который мы смогли пройти. Было нелегко: нас не объявляли за 3 месяца, мы не получали wild card на сезон. Поэтому праздновать пока нечего, – рассказал Лазовой Sports.ru.