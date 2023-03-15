Егоров о Холанде: «Он ярче Месси и любого другого футболиста в мире. Парень проводит великий сезон»

Теги Манчестер Сити Лионель Месси Лига чемпионов УЕФА сборная Норвегии по футболу Золотой мяч РБ Лейпциг Эрлинг Холанд Дмитрий Егоров Winline Медиалига БроукБойз Медиафутбол

Дмитрий Егоров оценил игру Эрлинга Холанда в матче с «Лейпцигом» (7:0).

Форвард «Манчестер Сити» оформил пента-трик в ответной игре 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Холланд. Повторю, единственная причина, почему Холланд не получит «Золотой мяч» – это сборная Норвегии.

Парень проводит великий сезон. Он ярче Месси и любого другого футболиста в мире», – сказал президент «БроукБойз».

Пента-трик Холанда за 57 минут! Ну вот что с ним делать?

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55 комментариев

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United_LP
кто такой Дмитрий Егоров?
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deadjoker
Надо по результатам сезона смотреть. Если кроме АПЛ ничего не выиграют, то так себе сезон у него.
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Oleg
Ответ Zelen
ну не в этом получит, так в следующем. дело такое
Пока предпосылок для этого сезона нет ибо еще ничего не выиграно, а конкурент с ЧМ, а вы уже про следующий.
Сейчас вылетит из ЛЧ, АПЛ не возьмет и посмотрим на плебс, что он скажет)
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Zelen
Ответ Oleg
Потому что ЗМ дают за сезон, а в сезон 22 - 23 входит ЧМ и никакого "уверенно" там нет ибо ЗМ не дадут игроку , который пропускал главный турнир в истории. За ЛЧ, если не вылетит, он может получить награду УЕФА, для ЗМ одной ЛЧ против ЧМ мало.
ну не в этом получит, так в следующем. дело такое
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Эрнандес Эрнандес
Месси когда в последний раз забивал в плей-офф ЛЧ, кто помнит? 😁
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Артём
Объясните кто-нибудь мне, почему «это» выкладывают на спортсе?
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NIK7478
А кто это - Дмитрий Егоров? И почему мнение человека, не разбирающегося в футболе, должно кого-то интересовать?!
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несахар
Топовый Месси ярче топового Холланда.
У норвежца супер голевое чутьё, он оказывается там, куда отскакивает мяч, он атлет, но у топового Месси помимо голов еще есть талант ассистента, прекрасное видение поля, дриблинг. В совокупности игра топового Месси ярче. Месси - созидатель, Холланд - чистый бомбардир.
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MUthebest
Что это Егоров?
Или теперь рекламу телеграмм помоек без тега уже запускают?
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несахар
Когда забивает Холланд, всегда возникает мысль "чувак оказался в нужном месте в нужное время"
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Vlad
Холанд проводит самый лучший сезон в своей карьере, как по мне лучше мбаппе. но сравнивать с месси, это конечно глупо. И ещё один вопрос кто такой егоров?
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Oleg
Ответ Арман Бижанов
Почему не получит ЗМ?! Если Сити выиграет АПЛ и ЛЧ то уверенно должен брать ЗМ
Потому что ЗМ дают за сезон, а в сезон 22 - 23 входит ЧМ и никакого "уверенно" там нет ибо ЗМ не дадут игроку , который пропускал главный турнир в истории.
За ЛЧ, если не вылетит, он может получить награду УЕФА, для ЗМ одной ЛЧ против ЧМ мало.
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Hrachya Gyulumyan
Ответ Макс Кидалов
Камоооон, за что минусы ребята? Камоооон лол камооон очнитесь
Нормальное явление уже, просто после удачных и неудачних игр какого-то из футболистов, разные людипишут комментарии и разные люди открывают комменты, чтобы плюсиков напоставить
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Мальчик Весёлый
да но нельзя сравнивать его с пиковым Геной Букиным
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charly_54
Я так понимаю благодаря тебе Зареме и камоци
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Kurbik
Это нормально.В современном футболе,Месси и Роналду стали нарицательными Персонами -Легендами!Это то же самое,что в мужской красоте Ален Делон.Это нормально.Это будет происходить десятилетиями.
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Рыжий Бизон
Холанд может стать лучшим бомбардиром в истории футбола, если правильно будет пользоваться своими возможностями, но сравнивать его и Лео глупо( у игроков разный функционал возможностей и навыков) Сравнивание Холланда и Мбапее, за ними будущее
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Новый тренер ФК Спартак
Ответ Захар Собов
Холанд более ограниченный, чем пиковый Кринж
лети Роналду на пике не видели вот и пишут бред
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AF007
Ответ Захар Собов
Холанд более ограниченный, чем пиковый Кринж
Оба не стоят и пятки пикового Лео Кинга
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Безымянный болельщик
А что скажет Зарема по поводу Холланда?
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Жанна Агузарова
Ответ Макс Кидалов
Люди всегда на эмоциях после матчей просто возносят футболиста когда он проводит крутой матч. Помните мбаппе когда в финале чм 3 гола забил и Месси дубль сделал, там все на эмоциях просто кричали что это лучший в истории футболист, уникум, а после матча с Баварией, все утихли, уже не совсем лучший футболист. А про Холланда недавно все писали, что он затух у пепа, не его команда. Короче люди на эмоциях говорят много лишнего. Холланд пару матчей не забьет, то снова начнут говорить что он затухает, не его команда ман сити и т.д
у людей Криш за 1 сезон превратился в чуть ли не худшего футболиста в истории, так что это норма сейчас
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rcbkz6mrtd
Ответ Валера, уходи!!!
ну не знаю... 30 касаний 5 голов за час - это безусловно талант, но на что там смотреть?
Согласен там дикая мощь ,и чувство гола, зрелищности 0
Один гол с пенальти, 3 после рикошетов и отскоков в штрафной. Что красивого то ?
+7
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ДедаДома.нет
Хто это !?
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U. M. A. Muhammad
Ответ Барсик Юрана
Холанд сильнее пикового Кринжа
Против жара хорошо помогает Нурофен, или антигррипин
+2
-2
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VERBLYUD
Кто такой Егоров?)
+7
-1
+6
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