Егоров о Холанде: «Он ярче Месси и любого другого футболиста в мире. Парень проводит великий сезон»
Дмитрий Егоров оценил игру Эрлинга Холанда в матче с «Лейпцигом» (7:0).
Форвард «Манчестер Сити» оформил пента-трик в ответной игре 1/8 финала Лиги чемпионов.
«Холланд. Повторю, единственная причина, почему Холланд не получит «Золотой мяч» – это сборная Норвегии.
Парень проводит великий сезон. Он ярче Месси и любого другого футболиста в мире», – сказал президент «БроукБойз».
Сейчас вылетит из ЛЧ, АПЛ не возьмет и посмотрим на плебс, что он скажет)
У норвежца супер голевое чутьё, он оказывается там, куда отскакивает мяч, он атлет, но у топового Месси помимо голов еще есть талант ассистента, прекрасное видение поля, дриблинг. В совокупности игра топового Месси ярче. Месси - созидатель, Холланд - чистый бомбардир.
Или теперь рекламу телеграмм помоек без тега уже запускают?
За ЛЧ, если не вылетит, он может получить награду УЕФА, для ЗМ одной ЛЧ против ЧМ мало.
Один гол с пенальти, 3 после рикошетов и отскоков в штрафной. Что красивого то ?