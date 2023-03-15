Егоров о Холанде: «Он ярче Месси и любого другого футболиста в мире. Парень проводит великий сезон»

оценил игру в матче с « » (7:0).

Форвард « » оформил пента-трик в ответной игре 1/8 финала чемпионов.

«Холланд. Повторю, единственная причина, почему Холланд не получит «Золотой мяч» – это сборная Норвегии.

Парень проводит великий сезон. Он ярче Месси и любого другого футболиста в мире», – сказал президент «БроукБойз».

Пента-трик Холанда за 57 минут! Ну вот что с ним делать?