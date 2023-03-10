Артем Талабко: «Я действительно не лечу на сборы из-за проблем с загранпаспортом»

Артем Талабко пропустит сбор 2Drots в Турции из-за проблем с загранпаспортом.

«Пацы, это не байт и т.д. Я действительно не лечу на сборы из-за проблем с загранпаспортом.

Сказать что я расстроен – это ничего не сказать. Больше всего расстроен из-за того что пропущу полноценные тренировочные сборы, где будет наигрываться состав на ближайшие игры и турниры. Сейчас еще получаю мало игрового времени, думал, буду доказывать на сборах, чтобы попасть в состав, но, к сожалению, не получится.

Буду верить в лучшее. Буду готовиться в Москве индивидуально. Постараюсь не отставать от пацанов в физической подготовке.

Пацанам желаю провести плодотворные сборы, приехать в самой сильной форме и самое главное без травм. Буду следить за ними в кружках», – написал полузащитник 2Drots.

Белка, Талабко и Ярош не летят на сбор 2Drots в Турции. Гаучо и Эйтан – под вопросом