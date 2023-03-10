Талабко и Ярош не летят на сбор 2Drots в Турции. Рахмани, Гаучо и Эйтан – под вопросом

Несколько футболистов 2Drots пропустят предсезонный сбор в Турции.

Артем Талабко сообщил, что не полетит на сбор с 2Drots в своем телеграм-канале.

Телеграм-канал 2Drots News сообщает, что Александр Ярош также не летит на сбор.

Телеграм-канал «Влажный футбол» сообщает, что Гаучо, Эйтан и Рахмани, возможно, пропустят сбор. Ранее игроки пропустили турнир в Казахстане из-за проблем с документами.

«Так бывает, не все едут на сборы. У кого-то с загранном траблы, у кого работа, у кого с визой. Но пацаны будут тренить в Москве, и это не последние наши сборы», – написал капитан команды Эдамс в своем телеграм-канале.