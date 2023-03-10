Артем Ледовский покинул «БроукБойз»

Защитник «БроукБойз» Артем Ледовский покинул команду.

Президент клуба Дмитрий Егоров рассказал о причинах расставания с игроком.

«Со Льдом надо было честно пообщаться. Нет смысла держать молодого парня, который ездит на трени по 2,5 часа, на банке.

Он очень любит «Броуков», мы очень любим его, но ему нужно играть – ведь медийным Ледик не является.

А друзьями мы все равно теперь навсегда останемся, потому что чуть ли ни с первого дня вместе все это создавали.

Думаю, свои матчи за «Броуков» он еще обязательно сыграет! И, пацаны, из других медиакоманд – не упустите Льда», – написал Егоров.