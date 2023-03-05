Артем Нтумба дебютировал за «Велес» в матче с «Уфой»

Артем Муамба Нтумба дебютировал за «Велес» в матче с «Уфой» (1:4).

В матче 21-го тура Первой лиги 19-летный нападающий вышел на замену за 57-й минуте, отметиться голевыми действиями футболисту не удалось.

Ранее форвард «Ростова» и игрок 2Drots Артем Нтумба перешел в ФК «Велес» на правах аренды.

Арендное соглашение с московским клубом рассчитано до конца сезона-2022/23.

В нынешнем сезоне Артем сыграл 7 матчей за основную команду «Ростова», 3 матча за молодежную и не отличился голевыми действиями.