Артем Нтумба дебютировал за «Велес» в матче с «Уфой»
Артем Муамба Нтумба дебютировал за «Велес» в матче с «Уфой» (1:4).
В матче 21-го тура Первой лиги 19-летный нападающий вышел на замену за 57-й минуте, отметиться голевыми действиями футболисту не удалось.
Ранее форвард «Ростова» и игрок 2Drots Артем Нтумба перешел в ФК «Велес» на правах аренды.
Арендное соглашение с московским клубом рассчитано до конца сезона-2022/23.
В нынешнем сезоне Артем сыграл 7 матчей за основную команду «Ростова», 3 матча за молодежную и не отличился голевыми действиями.
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