Артем Нтумба дебютировал за «Велес» в матче с «Уфой»

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Артем Муамба Нтумба дебютировал за «Велес» в матче с «Уфой» (1:4).

В матче 21-го тура Первой лиги 19-летный нападающий вышел на замену за 57-й минуте, отметиться голевыми действиями футболисту не удалось.

Ранее форвард «Ростова» и игрок 2Drots Артем Нтумба перешел в ФК «Велес» на правах аренды.

Арендное соглашение с московским клубом рассчитано до конца сезона-2022/23. 

В нынешнем сезоне Артем сыграл 7 матчей за основную команду «Ростова», 3 матча за молодежную и не отличился голевыми действиями.

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2 комментария

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igls54
Не Ндзюба, конечно, но тоже интересно
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Кирилл Голивец
Весь мир ждал этого события больше, чем титула чемпиона мира у Месси
+6
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+6
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