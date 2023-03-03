Нечай напомнил, как Бала ударил партнера по команде в игре за СФК. Хавбек сейчас на просмотре в 2Drots

Нечай вспомнил скандальную историю с участием потенциального новичка 2Drots Балы.

Сегодня появилась информация, что Александр Балашов находится в 2D на просмотре.

«В новостных пабликах сейчас обсуждают игрока Балу, который попал на просмотр к 2Drots, и пытаются вспомнить откуда он. А я вот помню.

До « » он играл за СФК на Кубке Rutube. В перерыве двинул одноклубнику в затылок и отправил его в больницу.

Все его жестко осудили, сказали какой ужас, а теперь он на просмотре у самой улично-бойцовской команды. Совпадение?» – написал Нечай.

Сам Бала также прокомментировал ту ситуацию.

«Что касается ситуации в СФК. Я участвовал на Кубке Rutube за их команду, у меня произошел конфликт с Валли.

Во-первых, я очень жалею об этом поступке. Такого не должно происходить и такими методами решать конфликты недопустимо.

Во-вторых, вы не знаете причины этого конфликта и чем это закончилось. Я не конфликтный человек, и мои близкие подтвердят это. Какие-то выводы обо мне делать не стоит по этой ситуации.

Странно, что пишут, что я ударил его в затылок, хотя я еле-еле коснулся шеи, насколько я помню. С Валли мы все решили на следующий день и претензий ни у него ко мне, ни у меня к нему нет. Мы увиделись с ним, пожали руки, в тот же день все это закончилось.

Я не собака на всех кидаться, этому моему поступку была причина», – сказал игрок.