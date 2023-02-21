«Я не понимаю, чего он хочет добиться. Пытается дестабилизировать нашу команду». Слон о Зуеве

Хавбек 2Drots Слон высказался о действиях президента «Титана» Александра Зуева в медиапространстве.

«По поводу Зуева и того, что он пишет у себя в телеграм-канале, публикует наши личные переписки, что он вкидывает, что у нас четыре игрока недовольны и вот-вот уйдут:

Во-первых, не бывает команд, где все всем довольны. Во-вторых, я не совсем понимаю, чего пытается добиться этот человек, выкладывая все это. Как будто пытается нашу команду дестабилизировать, вызывает вопросы у аудитории, что у нас что-то в команде творится. Не могу сказать, что это чистые вещи.

Были уже команды, которые можно назвать «денежными мешками» – все знают, чем это закончилось. Это поведение у меня кроме дополнительной мотивации поскорее с ними встретиться и поставить их на место ничего не вызывает», – сказал Слон.