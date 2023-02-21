«Я не понимаю, чего он хочет добиться. Пытается дестабилизировать нашу команду». Слон о Зуеве

Теги «Слон» Владислав Ослоновский 2Drots Winline Медиалига ЛФК «Титан» Александр Зуев Медиафутбол

Хавбек 2Drots Слон высказался о действиях президента «Титана» Александра Зуева в медиапространстве.

«По поводу Зуева и того, что он пишет у себя в телеграм-канале, публикует наши личные переписки, что он вкидывает, что у нас четыре игрока недовольны и вот-вот уйдут:

Во-первых, не бывает команд, где все всем довольны. Во-вторых, я не совсем понимаю, чего пытается добиться этот человек, выкладывая все это. Как будто пытается нашу команду дестабилизировать, вызывает вопросы у аудитории, что у нас что-то в команде творится. Не могу сказать, что это чистые вещи.

Были уже команды, которые можно назвать «денежными мешками» – все знают, чем это закончилось. Это поведение у меня кроме дополнительной мотивации поскорее с ними встретиться и поставить их на место ничего не вызывает», – сказал Слон.

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Tsamourlidis_mufc
Что делал слон, когда пришел на поле он?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий